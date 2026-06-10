Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir la ensaladera más barata del mercado: disponible por menos de 4 euros

Si tienes que renovar el menaje del hogar, apunta esta idea de Ikea donde venden la ensaladera más barata del mercado, disponible por menos de 4 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguirla.

Se trata de la ensaladera en vidrio incoloro Blanda de 20 centímetros de diámetro. Forma parte de la colección de cuencos Blanda, que vienen en madera, metal y vidrio; y están disponibles en varios tamaños.

Ensaladera. / Ikea

También se pueden apilar para ahorrar espacio y son ideales para servir un bufé o comer palomitas frente a la televisión, el único límite es tu imaginación a la hora de darle usos.

Descuento

Esta ensaladera tenía un precio original de 4,99 euros, pero en Ikea le han bajado el precio hasta 3,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.