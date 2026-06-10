Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir el juego de tres botes con tapa más baratos del mercado: disponible por menos de 9 euros

Cada vez apostamos más por la lucha contra el desperdicio en la cocina, por eso te encantará el juego de tres botes con tapa que venden en Ikea que es el más barato del mercado. Está disponible por menos de 9 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguirlos.

Se trata de juego de tres botes con tapa de la serie Ikea 365+ de un litro de capacidad que son herméticos, a prueba de fugas, apilables, se pueden anidar y son aptos tanto para el microondas, como para el congelador y el lavavajilas.

Botes con tapa. / Ikea

Además, el recipiente está hecho con un plástico duradero que no se deforma aunque lo lleves en el bolso o la mochila.

Con estos botes de plástico podrás aprovechar los alimentos al máximo guardando los restos para reutilizarlos después.

Han bajado el precio

El juego de tres botes con tapa tenía un precio original de 10,49 euros, pero en Ikea le han bajado el precio a 8,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ