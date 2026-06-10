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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el microondas más barato del mercado: disponible por solo 41,99 euros

Una oportunidad única

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el microondas más barato del mercado: disponible por solo 41,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el microondas más barato del mercado: disponible por solo 41,99 euros / Lidl

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Daniel Cid

Si necesitas renovar la cocina, no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el microondas más barato del mercado, por solo 41,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un microondas Silvercrest en color plateado que tiene una capacidad de 17 litros, una potencia de entrada de 1.100 vatios y una potencia de salida de 700 vatios, además de 6 niveles de potencia.

Microondas.

Microondas. / Lidl

COMPRAR

Con este microondas podrás calentar y descongelar, además tiene un manejo intuitivo con mando giratorio para ajustar el tiempo y la potencia.

Tiene una duración ajustable de 0 a 30 minutos y un temporizador de 30 minutos con señal de fin de cocción.

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Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este microondas puede ser tuyo por solo 41,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

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