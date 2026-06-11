Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las zapatillas de loneta más baratas del mercado: por menos de 5 euros
Tienes varios diseños
Llega el verano y en este tiempo no hay calzado más fresco que las zapatillas de loneta que tienen en Action que son las más baratas del mercado y están disponibles por menos de 5 euros.
Unas zapatillas que cuentan con varios diseños disponibles, y que en este caso son de modelo bajo por debajo del tobillo.
Lo bueno es que combinan con casi cualquier conjunto y, con ellos, Action se enorgullece de formar parte del programa Better Cotton Initiative.
Unas zapatillas con las que estarás siempre a la última.
Tallas
Las zapatillas de loneta están disponibles en las tallas de la 36 a la 41 y su precio original era de 6,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 28 por ciento de descuento, con lo que se queda en 4,98 euros.
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