Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la ducha portátil que es ideal para la acampada: por menos de 10 euros
Podrás llevarla a todos los lados
Si te sueles ir de acampañada, deberías saber que en Action tienen la ducha portátil que es ideal para estas labores y que cuesta menos de 10 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.
Se trata de una ducha portátil de 1,6 metros que tiene una capacidad de agua de hasta 3.000 litros por minutos. Además, cuenta con una batería recargable de 4.000 mAh.
La ducha portátil FERM con batería recargable es ideal para acampar, ir a la playa, de vacaciones o para el jardín.
Gracias a la potente bomba de agua y a la manguera de 1,6 metros, podrás ducharte fácilmente en cualquier momento y lugar. Compacta, móvil y lista para cualquier aventura al aire libre.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta ducha portátil tan solo te costará 9,99 euro, un chollo.
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