Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la cámara con impresora más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros
Tienes dos colores para elegir
Si te gusta la fotografía, en Action venden una cámara con impresora que es la más barata del mercado. Te costará menos de 20 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.
Se trata de la cámara instantánea e impresora Vision que permite imprimir tus fotografías directamente sin tinta. además, tendrás pegatinas, marcadores de colores, marcos de fotos e imanes para hacer la experiencia mucho más divertida.
Captura tus momentos más divertidos e imprímelos enseguida con este set de cámara con impresora fotográfica. Decora tus fotografías con pegatinas y dales color con los marcadores incluidos.
Es ideal para fiestas, vacaciones o simplemente para ser creativo. Los rodillos de impresión adicionales te permiten seguir imprimiendo y diseñando. Convierte cada fotografía en una obra de arte única y comparte tus creaciones con tus amigos.
Colores
Esta cámara, de la que tienes dos colores para elegir, verde y púrpura, tiene un precio muy bajo, tan solo 19,95 euros.
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