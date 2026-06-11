Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente aspiradora 2 en 1 que es la más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros

Si quieres una limpieza rápida de la casa no puedes perderte la potente aspiradora 2 en 1 que tienen en Lidl, que es la más barata del mercado. Está disponible por menos de 30 euros, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la aspiradora Silvescrest, exclusiva de Lidl, de 600 vatios. Una aspiradora flexible que podrás usar como aspiradora de mano o de suelo y que cuenta con una moderna tecnología ciclónica para aspirar sin bolsa de aspiradora.

Además, tiene un fácil vaciado del depósito de polvo, consiguiendo una limpieza rápida y eficiente de alfombras y suelos duros. El aire de salida es especialmente limpio gracias al filtro EPA y el tubo de succión es rápidamente desmontable.

También cuenta con un tubo telescópico de aluminio extensible, de aproximadamente 44–69 centímetros, y tiene un gran radio de acción gracias al cable extralargo.

Aspiradora. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Volviendo a la aspiradora, su precio es de 29,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.