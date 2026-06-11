Meter una esponja en la lavadora: la razón por la que la ropa queda como recién comprada

Mantener la ropa impecable y alargar la vida útil de la lavadora es más fácil (y económico) de lo que parece. Con solo dos gestos muy sencillos, puedes resolver los problemas más comunes del lavado diario: los pelos de mascota y las manchas difíciles.

El truco de la esponja: adiós a los pelos de perro y gato

Si tienes mascotas en casa, sabrás perfectamente lo complicado que es eliminar sus pelos de la ropa, especialmente en prendas de lana o durante las épocas de muda en primavera y otoño. Aunque cepillar a los animales a diario ayuda muchísimo, siempre quedan restos que acaban en la lavadora.

Para solucionarlo, existe un método tan barato como eficaz: introduce una esponja de ducha (con textura rugosa, no lisa) en el tambor junto a la ropa antes de iniciar el ciclo.

¿Por qué funciona?

Efecto imán: Durante el lavado, la textura de la esponja atrapa y adhiere todos los pelos sueltos, evitando que se queden pegados en las prendas limpias.

Protege tu electrodoméstico: Al recolectar estos residuos, impides que obstruyan los filtros de la lavadora, lo que te ahorrará averías, tiempo y dinero en reparaciones.

Una lavadora. / Freepik

Adiós a la lejía: el ingrediente natural para unos blancos perfectos

La lejía es un recurso habitual para blanquear y desinfectar, pero su impacto medioambiental y su agresividad con los tejidos hacen que cada vez más personas busquen alternativas sostenibles. Si quieres un resultado impecable sin recurrir al clásico bicarbonato, tu gran aliado es el percarbonato sódico.

Este producto 100% ecológico es capaz de higienizar profundamente, eliminar las manchas más rebeldes y potenciar el blanco de la ropa por un coste muy bajo. Además, se puede usar en prendas de color, con la única excepción de tejidos muy delicados como la lana, la seda, el lino o el cuero.

Cómo utilizarlo paso a paso

Dosificación: Añade una cucharada sopera de percarbonato sódico directamente en el tambor de la lavadora. Si la ropa está muy sucia o quieres un extra de poder quitamanchas, pon dos cucharadas.

Detergente: Añade tu detergente habitual en el cajetín, pero reduce la cantidad normal.

Temperatura clave: Programa un ciclo de lavado a una temperatura superior a los 40 °C, ya que el percarbonato necesita el agua templada o caliente para activarse por completo.

¿Por qué es mejor que el bicarbonato? A diferencia del bicarbonato común, el percarbonato no solo aclara la ropa, sino que tiene una capacidad desinfectante real y un poder blanqueador muy superior, optimizando la eficacia de cualquier detergente.

(Y un último consejo de ahorro: aprovecha las horas con las tarifas de luz más bajas para poner en marcha tu lavadora).