Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el espejo de viaje con luz LED más barato del mercado: disponible por menos de 9 euros

Si quieres estar siempre perfecta, en Lidl tienen el espejo de viaje con luz LED más barato del mercado. Tiene tres modos de iluminación en función del maquillaje que te quieras realizar y cuesta menos de 9 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un espejo de viaje con un borde de luz LED regulable con 3 colores de luz; y que se enciende y se apaga, además de regularse, mediante «One Touch Control».

Ofrece luz diurna, ideal para el maquillaje para el día a día; blanco cálido, para un maquillaje de noche glamuroso para fiestas o galas nocturnas; y un blanco neutro para un maquillaje de negocios como la oficina.

Pero es que además es fino y plegable, ideal para llevar de viaje; y tiene clip de seguridad para el transporte.

También es recargable, incluye batería de polímero de litio (1000 mAh, 3,7 V) y cable de carga USB-C.

Espejo. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Bajo precio

Pero volviendo al espejo de viaje, lo más destacado es su bajo precio, ya que solo te costará 8,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.