Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el enfriador de aire más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Llega el verano y con él el calor, pues en Lidl quieren que digas adiós al calor con el enfriador de aire más barato del mercado. Está disponible por menos de 10 euros, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del enfriador de aire de mesa de la marca Tronic que enfría y refresca; y cuenta con una potencia de 10 vatios y tres niveles de velocidad del aire.

Con este pequeño y compacto dispositivo, podrás enfriar y humidificar con agua pura, sin aditivos químicos. Cuenta con una luz ambiental LED regulable en 7 colores y modo de cambio de color; además, la intensidad de la luz es regulable en 3 niveles.

Tiene una práctica asa de transporte y adaptador de red con conexión USB-C. Además, su depósito de agua de 700 mililítros te dará una autonomía de hasta 7 horas.

Enfriador de aire. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo al enfriador de aire portátil, su precio sí que es destacado, ya que solo te costará 9,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.