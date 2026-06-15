Colas kilométricas en El Corte Inglés ante las últimas horas de las "ventas privadas": descuentos de hasta el 30% en más de mil marcas
En la promoción especial entran secciones como electrónica, electrodomésticos, moda, baño, joyería y deportes
El Corte Inglés baja el precio en más de mil marcas y en casi todas sus áreas, gracias a las "ventas privadas". Este adelanto de las clásicas rebajas está ante sus últimas horas, por lo que en muchas de sus superficies se están formando colas kilométricas. Según señala la compañía, la campaña de este año incluye grandes descuentos, de hasta el 30%. La promoción, válida tanto en tiendas físicas usando la tarjeta de El Corte Inglés o a través de su app, empezó el día 11 y finaliza este lunes 15.
Entre los departamentos que participan en la campaña se cuentan moda, lencería, baño, accesorios, zapatería, joyería, bisutería y relojería, deportes (textil y calzado), hogar, cultura y ocio, electrónica, electrodomésticos y hasta el Club del Gourmet.
Bañadores rebajados al 20%
En las áreas de moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes (textil, calzado y complementos) y parafarmacia hay artículos con hasta un 30% de descuento con respecto a su precio habitual. En el departamento de baño, tanto para hombre como para mujer e infantil, hay una gran selección de bañadores y prendas de baño con hasta un 20% de descuento.
Un 15%+15%
Electrónica también entra en las "ventas privadas" con rebajas del 15% más un 15% adicional en electrodomésticos sobre el precio marcado. Mientras que en Club del Gourmet, los descuentos llegan al 10%. En el área de hogar hay hasta un 30% de descuento en una selección de ropa de cama y baño, menaje y decoración.
Entre las marcas que participan en esta campaña, destacan: Balay, Haier, AEG, Roomba, Latouche, Tintoretto, Desigual, Pepe Jeans, Polo, Geox, Biomecanics, Lacoste, Mirto, Pertegaz, Gant, Easy Wear, Green Coast, El Pulpo, El Ganso, Pueroego, Makarthy, Pablosky, Conguitos, Kids y Baby, Woman, Southern Cotton, Couchel, Naulover, Michael Kors, Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Yves D, Bassols, Ralph Lauren, Boss, Natuzzi, Boconcept, Roca, Cosmic, Xiaomi, Samsung, LG, HP, Promise, Selmark, Playtex, Dim, Aiper, Karcher, Zodiac, WMF, Bra, Viceroy, Swarovski, Isabel Guarch, GHD, Eucerin y Avene, entre otras.
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