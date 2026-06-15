Es tiempo de terraza, jardín y de disfrutar del verano que está a punto de llegar. Por ello, seguro que tu terraza o jardín se convertirá en el centro de reunión de tu casa o en el punto donde relajarte, tomar el sol y desconectar antes de las vacaciones que están a la vuelta de la esquina.

Así que si quieres que todos disfruten de la comodidad del espacio exterior que brinda tu casa debes correr a Lidl a conseguir juego el cojines de asiento con relleno de espuma en varillas, 38x38 cm que tiene un precio de 4,99 euros.

¿Qué ofrece?

Este cojín es agradablemente suave gracias a su acolchado de 8 cm de alta calidad y cuenta con una Funda resistente y que no pierde el color con la luz. Cuenta con 4 costuras circulares decorativas que convierte a este cojín en un artículo decorativo que encaja a la perfección con el diseño y la estética que tengas en tu terraza o jardín.

Y es que hablando de diseño, estos cojines están disponibles en "Cuadros/verde; Conchas/azul; Cuadros/gris". Su acolchado es percfecto para poder reposar y añadir a esas butacas de exterior que por sud iseño y materiales son algo0 más ioncómodas para permanecer largos periodos sentados.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para silla o hamaca más barato del mercado: por solo 4,99 euros / Lidl

Alta demanda

Como te decíamos, uno de los detalles que más enamora de este producto y que va a propiciar colas para hacerse con él es su precio. Y es que puedes conseguir el cojín de asiento con relleno de espuma en varillas, 38x38 cm tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de la página web de la propia cadena de supermercados de la cadena alemana. A través de este enlace puedes ver cómo es este producto y hacerte con él en cuestión de segundos.