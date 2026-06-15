Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador de pelo más barato del mercado: disponible por menos de 14 euros
Cuidará tu pelo y tendrás un peinado perfecto
¿Buscas un secador de pelo que no solo sea potente, sino que también cuide tu cabello y te permita un peinado perfecto? Pues en Lidl tienen el potente secador de pelo más barato del mercado que cuesta menos de 14 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.
Se trata del secador de pelo iónico Cien Beauty que es justo lo que necesitas. Con su innovadora tecnología iónica, proporciona un cabello brillante y suave y reduce la electricidad estática.
Gracias a la práctica función de recogida de cable, también es especialmente fácil de guardar, ahorrando espacio. Con este secador experimentarás resultados profesionales como los de la peluquería, cómodamente en tu casa.
Entre sus características, además de la función de recogida de cable para un almacenamiento aún más compacto sin enredos, incluye anilla para colgar.
Tiene una tecnología iónica, que ofrece un brillo atractivo, secado antiestático, cabello suave y tiempo de secado más corto; además tiene un motor de 2.000 vatios (DC) con ruido reducido.
El secador tiene 2 niveles de ventilador y 3 niveles de temperatura con función adicional Cool Shot para fijar peinados y un look duradero.
Tiene una boquilla de peinado estrecha para un peinado preciso de ondas internas y externas y una distribución óptima del calor, además de un accesorio difusor para volumen y plenitud extra, así como rizos naturales hermosos. También tiene protección contra sobrecalentamiento para una alta seguridad y es de fácil limpieza gracias al filtro de entrada de aire extraíble.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este secador tan solo te costará 13,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.
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