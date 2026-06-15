Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pistola de pintura recargable más barata del mercado: por solo 24,99 adiós al rodillo y a la brocha

Cuenta con 3 patrones de pulverización ajustables: chorro plano horizontal, chorro plano vertical y chorro redondo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pistola de pintura recargable más barata del mercado: por solo 24,99 adiós al rodillo y a la brocha

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pistola de pintura recargable más barata del mercado: por solo 24,99 adiós al rodillo y a la brocha

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Ahora que llega el verano es tiempo de relax, desconectar y descansar. Pero, es cierto, que también es hora de limpiar la casa, aprovechar para ponerla en orden tras la inclemencias del verano, y dejarla como recién comprada.

Una de las tareas más necesarias, pero que suele ser de las qu3e da más 'pereza' es arreglar las paredes tras un tiempo de humedades y lluvias y dejarlas nuevas. Si quieres evitar usar la brocha o el rodillo, debes correr a Lidl para conseguir la Pistola de pintura recargable 20 V que tiene un precio de 24,99 euros.

¿Qué ofrece?

Si quieres dejar tu radiador blanco con ese color reluciente e impecable o darle una vuelta a cualquier pared, debes conseguir esta herramienta de la marca Parkside que ofrece Lidl. Y es que es adecuada para trabajar en superficies lisas o estructuradas en interiores y exteriores. Cuenta con 3 patrones de pulverización ajustables: chorro plano horizontal, chorro plano vertical y chorro redondo. Lo mejor de todo es que realizas un Trabajo rápido y eficiente gracias a un rendimiento de superficie de hasta 2 m² por minuto gracias a su procesamiento de pinturas, lacas y barnices espesos y fluidos y su gran depósito de pintura de 1200 ml

También tiene un regulador giratorio para una fácil regulación de la cantidad de aire y pintura y un práctico embudo para un llenado sin esfuerzo del depósito de pintura.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pistola de pintura recargable más barata del mercado: por solo 24,99 adiós al rodillo y a la brocha

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pistola de pintura recargable más barata del mercado: por solo 24,99 adiós al rodillo y a la brocha / LIDL

COMPRAR

Alta demanda

Lidl te ofrece la forma más fácil de darle un giro de 180 grados a cualquier habitación, arreglarla o blanquear o pintar de otro color cualquier parte que quieras. Eso sí, te recomendamos que si quieres hacerte con esta pistola de pintura, corras cuanto antes hasta la tienda Lidl más cercana ya que debido a sus prestaciones y su precio, corre el riesgo de agotarse.

Noticias relacionadas y más

Recuerda que la puedes conseguir en los supermercados de la cadena y, también, a través de la página web oficial de la marca de origen alemán. No lo dudes y dale un giro a tu casa o déjala como el primer día con este producto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  4. Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes
  5. Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  6. Fallece un hombre de 44 años al precipitarse desde 20 metros en una conocida senda de Oviedo
  7. Buenas noticas para los conductores con etiqueta B: el Supremo termina con las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de jardín de 4 piezas más barato del mercado: gran comodidad de asiento gracias a la agradable tapicería textil de soporte

El PSOE suspende el Pleno del jueves en Avilés ante las amenazas del PP

El PSOE suspende el Pleno del jueves en Avilés ante las amenazas del PP

Luz verde a una inversión de casi un millón de euros para la red de caminos de la concentración tinetense de Merillés, Tueres y Combarcio

Luz verde a una inversión de casi un millón de euros para la red de caminos de la concentración tinetense de Merillés, Tueres y Combarcio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pistola de pintura recargable más barata del mercado: por solo 24,99 adiós al rodillo y a la brocha

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pistola de pintura recargable más barata del mercado: por solo 24,99 adiós al rodillo y a la brocha

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes

VÍDEO: Multitudinaria afluencia en San Lázaro en la jornada de apertura de las piscinas municipales de Oviedo

La multinacional farmacéutica CSL inaugura su nueva sede central en España en Barcelona

La multinacional farmacéutica CSL inaugura su nueva sede central en España en Barcelona

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador de pelo más barato del mercado: disponible por menos de 14 euros

La Corredoria vuelve a Segunda Asturfútbol a la primera de cambio

La Corredoria vuelve a Segunda Asturfútbol a la primera de cambio
Tracking Pixel Contents