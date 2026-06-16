En solo cinco días entra el verano de manera oficial y ya son muchos los que están pensando en el deseado momento de comenzar las vacaciones, desconectar, viajar y olvidar la rutina.

Por ello, es muy importante el saber organizarse de manera adecuada y poder llevar a mano todo lo que necesitamos. Así que si este verano has planeado coger un avión y no quieres facturar, tienes que ir corriendo a Lidl para conseguir el juego de maletas de cabina roja de 30 litros por solo 26,99 euros.

¿Qué ofrece?

Sus características son de carcasas robustas y resistentes a los golpes y cuentan con candado numérico Travel Sentry® Approved, válido en más de 55 países, entre ellos EE. UU., Canadá, Japón, Israel, China, Alemania, Países Bajos, Corea del Sur y Suiza. También tienen función de sistema TSID para una identificación más rápida del equipaje perdido y cumple con la normativa de equipaje de mano de la mayoría de las compañías aéreas, por lo que no te encontrarás con sorpresas inesperadas a la hora de subir al avión

Desplazarte con ella no puede ser más cómodo gracias a su asa telescópica de 5 posiciones con botón de bloqueo y sus 4 ruedas dobles de marcha suave (360°).Incluye bolsa independiente para zapatos o ropa sucia, aprox. 50,0 x 38,0 cm y un hueco de agarre de confort para levantarla y guardarla más fácilmente.

en cuanto a la seguridad, Lidl destaca que "estas maletas están equipadas con un código individual. Mediante el registro gratuito en TSID, se puede identificar y contactar más rápidamente al propietario en caso de pérdida".

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de maletas de cabina de 30 litros más baratas del mercado: por solo 26,99 euros / LIDL

Alta demanda

Por todas estas características, se esperan colas para conseguir la maleta de cabina roja 30 litros de la marca Esmara, que se va a convertir en tu aliado fundamental a la hora de coger un avión.

Recuerda que la puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de este enlace de la propia tienda online de la famosa cadena de supermercados.