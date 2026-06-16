Es momento de descansar. Los niños acaban el colegio, las vacaciones están a la vuelta de la esquina y tocar parar un poco de la locura del día a día para poder tomarnos ese tiempo que necesitamos para nosotros.

Por ello, quizá sea el momento de cambiar tu juego de cama y conseguir un juego espectacular en Lidl sobre el que podrás tumbarte y poder dormir plácidamente y, lo mejor, sin tener que se nota en tu bolsillo, ya que solo te costará 3,99 euros.

¿Qué ofrece?

Se trata de la sábana bajera de microfibra jersey 90-100 x 200 cm. Gracias a su tejido, esta sábana es agradable al tacto y suave. Cuenta con goma elástica perimetral para un ajuste perfecto y no encoge gracias al tratamiento Sanfor.

Tiene un ajuste óptimo gracias a su gran elasticidad y es apta para colchones de hasta 20 cm de altura. Además, es fácil de cuidar ya que se puede lavar a máquina hasta 60 °C y es apta para secadora.

Este producto está disponible en azul; azul oscuro; gris; blanco, por lo que encaja con cualquier de ropa de cama y decoración que tengas en tu dormitorio. Además, gracias a su precio se trata de un producto increíble para poder llevar contigo estas vacaciones en caso de que vayas a un apartamento de alquiler, o viajes a tu casa de la playa y quieras renovar los complementos de tu cama. Su tamaño es 90-100 de ancho x 200 cm de largo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sábanas en 4 colores más barato del mercado: por solo 3,99 euros / LIDL

Alta demanda

Por todo ello, no es de extrañar que este producto arrasa en ventas y que se formen colas para hacerse con este juego de sábanas que hará las delicias del verano. Recuerda que lo puedes comprar tanto en las tiendas físicas de Lidl, como a través de este enlace de la página web de la famosa cadena de supermercados.