Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nevera portátil eléctrica más barata del mercado: ideal para el camping o el coche

Llega el verano y con él las salidas a la playa y al monte. Y para que estas salidas sean perfectas, nada mejor que una nevera portátil eléctrica, donde tendrás tu comida y bebida fresquita, como la que tienen en Lidl que además es la más barata del mercado. Es ideal para el camping o el coche. Mañana se esperan colas kilométricas para conseguirla.

Se trata de una nevera eléctrica de la marca Crivit, exclusiva de Lidl, que cuenta con un excelente rendimiento: enfría hasta aproximadamnete 20 grados por debajo de la temperatura ambiente.

Sus posibilidades de conexión son a través de una toma de 230 V y un encendedor de 12 V para una máxima flexibilidad, además, tiene asa de transporte plegable como bloqueo o soporte de la tapa.

También cuenta con una función adicional de mantenimiento del calor a aproximadamente 65 grados y paredes aislantes extragruesas para una muy buena capacidad de aislamiento. Además, posibilita el enfriamiento o mantenimiento del calor rápido y uniforme gracias al ventilador interior.

La nevera tiene espacio para 6 botellas de 1,5 o 2 litros en posición vertical o 36 latas de 0,33 litros. Además, tiene un funcionamiento silencioso. Asimismo, ambos cables de conexión se pueden guardar en la tapa para ahorrar espacio.

Nevera portátil. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Bajo precio

Pero volviendo a la nevera portátil, destaca su bajo precio, ya que solo cuesta 59,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.