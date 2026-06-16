Ahora que llega el verano y la playa o la piscina deja nuestro pelo algo más rebelde y sucio con la sal o el cloro, es el momento de estar perfecta gracias a la Remington Gold Dust Plancha de pelo S5208 que ofrece la cadena de supermercados Lidl.

La plancha alisadora Gold Dust de Remington cuenta con un revestimiento avanzado de cerámica 2 veces más suave* para un deslizamiento sin esfuerzo y peinados sedosos dignos de peluquería. Funciona a alta temperatura, con 230°C con el control de temperatura digital. Además cuenta con un calentamiento rápido, lista para usar en 15 segundos y unas placas estrechas extralargas de 110 mm de largo y placas flotantes para reducir la presión sobre el cabello.

Funciona con enchufe a la red eléctrica, por lo que no debes preocuparte de ver si se gasta o no la batería y cuenta, además, con un apagado de seguridad automático después de 60 minutos.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el alisador de pelo que de baja de 44 euros a solo 17: la favorita de las peluqueras / 77

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Noticias relacionadas

Precio

Pero volviendo a este aparto de pelo, que sepas que ahora ahora mismo tiene un "megadescuento", como la propia tienda online de Lidl indica en este enlace del 60 por ciento, por lo que su precio ha bajado de 44,99 euros a 17,99. Un auténtico chollo por el que tienes que ir ya a por él.