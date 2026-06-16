Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente abrelatas eléctrico más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Si te gustan los gadgets de cocina, en Lidl tienen una útil herramienta que seguro te puede interesar. Se trata de un potente abrelatas eléctrico que es el más barato del mercado y cuesta menos de 10 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un abrelatas eléctrico de la firma Silverscrest Kitchen Tools con el que abrirás las latas de conserva comunes sin esfuerzo.

Además, sirve tanto para diestros como para zurdos; y tiene un botón de inicio y parada para una apertura sencilla en solo dos pasos. Y no solo eso, es que abre la tapa sin bordes afilados y cuenta con un imán integrado para retirar la tapa.

Abrelatas eléctrico. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Bajo precio

Pero volviendo al abrelatas, destaca sobre todo por su bajo precio, ya que solo cuesta 9,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.