Llega el verano y con él es tiempo de refrescarse, prepararnos para más eventos sociales y, también, quitar el sudor de las horas de calor, ya sea de día o de noche. Por ello, Lidl cuenta con una ducha estilo italiana por solo 13,99 euros.

Se trata de una barra de ducha de acero inoxidable con jabonera, alcachofa de ducha y flexo de ducha que tiene 5 tipos de chorro: chorro de lluvia potente e ideal para aclarar el champú; Chorro de masaje para masajear contracturas de forma localizada; Chorro de espuma suave para relajarse; Chorro mixto de espuma y lluvia para disfrutar de una ducha completa y un chorro mixto de lluvia y masaje combinado potente.

Además, esta ducha tiene menor consumo de agua gracias a un accesorio de ahorro de agua.

La integración de la ducha también facilita la limpieza. Al prescindir de más paneles o puertas que una ducha tradicional, los rincones y las juntas donde se puede acumular suciedad, cal o moho se ven reducidos significativamente.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cabezal de ducha estilo italiano de verano más barato del mercado: por solo 13,99 euros / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este aparto de pelo, que sepas que ahora ahora mismo tiene un precio actual de 13,99 euros, por lo que lo convierte en un aliado perfecto para dejar tu pelo limpio, refrescante y suave antes de ir de fiesta, a trabajar o comenzar o terminar el día.

Recuerda que la puedes adquirir en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de este enlace de la propia página web oficial de la cadena de supermercados.