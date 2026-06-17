Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente máquina de coser Singer que baja su precio de 329 euros a solo 99,99 euros: la preferida de las profesionales

La costura es un hobbie para muchos personas y una soluciíon perfecta para arreglar, mejorar o transormar nuestras prendas y darles un girop de 180 grados sin tener que adquirir unas nuevas. Por ello, la máquina que los expertos y los amantes de esta actividad es la clásica Singer.

Si aun no la tienes o quieres iniciarte en el mundo de la costura con la mejor herramienta, debes acudir ahora mismo a Lidl para conseguir la Singer® Máquina de coser 323 L que tiene un descuento del 69 por ciento.

Se trata de una máquina de coser de brazo libre con 23 programas de costura con varias puntadas utilitarias, incluyendo ojales en 4 pasos, puntadas elásticas y puntadas decorativas cin brazo libre para coser piezas cerradas como mangas, perneras de pantalón. También cuenta con un cortahílos en la parte superior de la máquina

La elevación extra alta del prensatelas ofrece mucho espacio debajo del prensatelas para telas voluminosas y el soporte horizontal del carrete de hilo asegura un desenrollado óptimo del hilo al coser. La máquina de coser de Singer viene con mesa extensible con caja de accesorios y 2 ruedas de ajuste para la selección de puntadas y el ajuste de la longitud de la puntada

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente máquina de coser Singer que baja su precio de 329 euros a solo 99,99 euros: la preferida de las profesionales / LIDL

Precio

Pero volviendo a este aparato de coser, uno de los motivos por lo que lo más probable es que se formen colas para conseguirlo este verano es por el gran descuento que tiene en este momento. Y es que la máquina Singer ha bjado su precio de 329 euros a 99,99,una rebaja del 69% que harás las delicias de los compradores.

Recuerda que la puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de este enlace de su tienda online.