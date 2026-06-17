Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente olla de cocción lenta más barata del mercado: disponible por menos de 22 euros
Para preparar todos tus guisos
Si te encanta la cocina, en Lidl tienen la potente olla de cocción lenta que es la más barata del mercado. Está disponible por menos de 22 euros, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.
Se trata de una olla de cocción lenta de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, con una potencia de 200 vatios y una capacidad de 3,2 litros. Cuenta con una olla de cerámica extraíble y dos niveles de cocción, medio y alto.
También tiene función para mantener el calor y, gracias al método de cocción lenta, se conservan los aromas, la carne queda tierna como la mantequilla y las hierbas y especias se impregnan especialmente bien.
Con la cocción suave a baja temperatura (60–90 °C) de las verduras, se conservan valiosas vitaminas, minerales y más aromas.
Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.
Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.
Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.
Bajo precio
Pero volviendo a la olla de cocción lenta, lo mejor de todo es su bajo precio, ya que está disponible por solo 21,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.
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