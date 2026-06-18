Llega el Whastapp de pago: costará 2,49 euros al mes pero el primer mes será gratuito

Es la aplicación de mensajería por excelencia y una de las herramientas que más se utilizan cada día en España. WhatsApp forma parte de la rutina de millones de usuarios, que la emplean para hablar con familiares, organizar planes con amigos, comunicarse en el trabajo, enviar fotos, compartir documentos o resolver cualquier asunto cotidiano en cuestión de segundos. Por eso, cualquier cambio en la aplicación genera siempre una enorme expectación.

Y ahora, como ha ocurrido con otras muchas plataformas digitales, WhatsApp tampoco se quedaría al margen de las versiones de pago. Desde hace unos días, Meta, la compañía propietaria de WhatsApp y también de otras redes sociales como Facebook e Instagram, ha lanzado WhatsApp Plus, una modalidad con suscripción mensual que tendría un precio de 2,49 euros al mes. Como suele suceder con este tipo de servicios, la compañía ofrece además una prueba gratuita durante el primer mes para que los usuarios puedan comprobar si las nuevas funciones merecen la pena.

La llegada de esta versión supone un nuevo paso dentro de la estrategia de las grandes tecnológicas, que cada vez apuestan más por modelos de suscripción. Lo que antes era completamente gratuito empieza a convivir con planes de pago que ofrecen herramientas adicionales, más opciones de personalización o ventajas pensadas para los usuarios que quieren ir un poco más allá en el uso diario de la aplicación.

Pero la gran pregunta es evidente: ¿qué se puede hacer con esta nueva versión de WhatsApp? Según ha informado Meta, WhatsApp Plus permite mejorar la organización de las listas de chats, una función especialmente útil para quienes acumulan decenas de conversaciones abiertas y necesitan tener más control sobre sus mensajes. También ofrece la posibilidad de fijar más chats en la parte superior, algo que hasta ahora estaba limitado y que muchos usuarios llevan tiempo reclamando.

Otra de las novedades está relacionada con la personalización. La versión de pago permitiría cambiar el tema de la aplicación, modificar su aspecto visual y elegir un icono personalizado para diferenciarla del diseño habitual. Son cambios que no afectan directamente al funcionamiento básico de WhatsApp, pero sí pueden resultar atractivos para quienes buscan una experiencia más adaptada a sus gustos.

Además, WhatsApp Plus incorporaría stickers exclusivos, una de las funciones más utilizadas en los últimos años. Los stickers se han convertido en una forma rápida y expresiva de comunicarse, hasta el punto de sustituir en muchos casos a los emojis tradicionales. Con esta nueva versión, los suscriptores tendrían acceso a contenidos diferenciados para utilizar en sus conversaciones.

La decisión llama la atención porque WhatsApp ya fue en sus orígenes una aplicación de pago. Hace años, algunos usuarios tenían que abonar una pequeña cantidad anual para seguir utilizando el servicio, aunque posteriormente la plataforma pasó a ser completamente gratuita. Desde entonces, su crecimiento ha sido imparable hasta convertirse en una de las aplicaciones más instaladas del mundo.

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Ahora, con esta nueva suscripción, Meta abre la puerta a una etapa diferente para WhatsApp. La aplicación seguirá siendo gratuita para la mayoría de usuarios, pero quienes quieran funciones adicionales podrán pagar por ellas. La duda es si estas novedades serán suficientes para convencer a quienes ya utilizan la app a diario sin coste alguno.