Una de las formas de convertir tu jardín o terraza en un espacio 'chill' a la última y de la forma más barata es con un asiento de palet. Y para que resulte lo más cómodo para ti os tus invitados, lo mejor que puedes hacer es correr a Lidl para conseguir el set de cojines para palet que ofrece la famosa cadena de superemrcados.

El relleno contiene 100% de poliuretano con certificación GRS. Y es que se trata de un set de 3 piezas con cojines de asiento y respaldo para europalés y de comodidad óptima al sentarse gracias a un acolchado de 15 cm con relleno de copos de alta calidad.

Otro detalle que enamora de este producto es que es ideal también como un cómodo cojín de suelo: listo para usar. Además, este producto goza del privilegio de encontrarse entre los artículos "top valorados de la marca".

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de tres piezas de cojines para palet o sillón de terraza más barato: ideal también como un cómodo cojín de suelo / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este juego de cojines para palet o sillón, lo puedes conseguir por tan solo 42,99 euros haciendo clic AQUÍ.