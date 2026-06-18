Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el balón oficial del Mundial de Fútbol más barato del mercado: disponible por menos de 9 euros

Ya estamos en el Mundial de Fútbol y uno de las cosas más apreciadas es el balón oficial, pue en Lidl tienen el más barato del mercado, con certificado FIFA Basic y está disponible por menos de 9 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del balón Copa Mundial de Futbol de Crivit, marca exclusiva de Lidl, que tiene certificado FIFA Basic y cámara de aire con bobinado de hilo y 32 paneles.

Este balón tiene un diámetro de entre 21,5 y 22,3 centímetros y se puede utilizar tanto en césped como en césped artifical, así que es ideal para echar unas pachangas emulando a las grandes estrellas futbolísticas que estos días competirán en México, EE UU y Canadá.

Balón. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Bajo precio

Pero volviendo al balón del Mundial de Fútbol, lo mejor de todo es su bajo precio, porque solo te costará 8,99 euros, puedes conseguirlas haciendo clic AQUÍ.