Llegar a casa, ponernos cómodos y relajarnos con un té. Un placer para muchos que ahora puedes mejorar gracias a la tetera que ofrece Lidl con un descuento de más del 50 por ciento.

Con la tetera BISTRO NOUVEAU de BODUM se unen diseño, calidad y funcionalidad. La elegante jarra está hecha de vidrio resistente a la temperatura. Las hojas de té de alta calidad también se pueden utilizar varias veces. Simplemente vuelve a colocar el filtro en la jarra y vierte agua fresca y caliente sobre él.

Hecha de vidrio de borosilicato insípido y resistente al calor, el gran filtro de plástico sin BPA da a las hojas de té mucho espacio para desarrollar aún mejor su aroma. El proceso de infusión se detiene retirando el filtro integrado de la jarra

De esta manera podrás prepara un delicioso té de una forma cuidad, pero, a la vez de una forma rápida y deliciosa. Esta tetera de acera inoxidable está disponible en un color oscuro y la puedes lavar con total facilidad gracias a unos materiales en los que no se quedan manchas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tetera de preparación japonesa de Lidl más barata del mercado: baja su precio a 11,99 euros / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a esta tetera, que sepas la puedes conseguir por tan solo 11,99 euros, ya que tiene actualmente un descuento del 59 por ciento, haciendo clic AQUÍ.