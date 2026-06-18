Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el potente espumador de leche más barato del mercado: ideal para hacer cafés especiales

Si te gustan los cafés especiales, en Lidl tienen un potente espumador de leche con el que te quedarán perfectos y que es el más barato del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un espumador de leche de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, con una potencia de 500 vatios, y que garantiza una espuma de leche perfecta en poco tiempo. Además tiene función de espumado en frío.

Este espumador cuenta con 4 programas seleccionables con un solo botón, espuma de leche caliente y densa, espuma de leche caliente y cremosa, calentar leche con poca espuma y espuma de leche fría. TieneBase giratoria 360° y revestimiento antiadherente de la casa ILAG®I que es resistente a los arañazos y con buenas propiedades antiadherentes.

Su carcasa es de acero inoxidable y tiene 2 varillas para remover y espumar, además de protección contra sobrecalentamiento y funcionamiento en seco; y desconexión automática de seguridad.

Espumador. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Bajo precio

Pero volviendo al espumador, lo mejor de todo es su precio, ya que está disponible por solo 21,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.