Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente correa para para running o trekking: por 8,99 euros y cinturón elástico ajustable y riñonera
Cuenta con una riñonera independiente para, por ejemplo, una botella de agua o golosinas para perros
Con la llegada del buen tiempo y las vacaciones es un buen momento para practicar deporte al aire libre. Y qué mejor que hacerlo con nuestro amigo peludo y también, además de pasar un divertido rato juntos, dejar que se fortalezca, corra y haga el ejercicio que necesita.
Por ello, debes acudir a Lidl para conseguir la correa para correr con cinturón que tiene actualmente un precio de 8,99 euros.
¿Qué ofrece?
Este producto se caracteriza por su cinturón elástico ajustable individualmente para un contorno de aprox. 0,60 - 1,20 m y un una riñonera independiente para, por ejemplo, una botella de agua o golosinas para perros. La longitud de la correa ajustable (aprox. 1,00 - 1,35 m y sección central extensible).
Cuenta con elementos decorativos reflectantes y también se puede utilizar como correa para perros normal. Otra ventaja es la hebilla para soltar rápidamente al perro y la cubierta acolchada para la hebilla del cinturón abdominal.
Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.
A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.
Precio
Pero volviendo a este producto, su precio es de 8,99 euros y lo puedes encontrar en las tiendas físicas de Lidl y, también, haciendo clic AQUÍ.
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