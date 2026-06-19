El calor y la humedad pueden estropear nuestros cristales y no dejarlos tan transparentes y limpios como nos gustaría. Si no quieres perder mucho tiempo en ello y utilizar diferentes productos, debes corre a Lidl para conseguir el limpiacristales recargable 3,7 V.

Un aparato que te facilitará la limpieza con solo dos pasadas y sin tener que utilizar nada más. Además, lo puedes conseguir por 21,99 euros.

¿Qué ofrece?

Este producto es perfecto para una limpieza fácil y sin marcas de superficies de cristal y espejos. También es adecuado para superficies lisas como mamparas de ducha y azulejos. Cuenta con aspiración eléctrica y evita el goteo del agua sucia.

Cuenta con una Batería de iones de litio (3,7 V, 2200 mAh), labio de goma con un ancho de trabajo aprox. 28 cm y luces indicadoras para mostrar el nivel de la batería. el producto también incluye boquilla de aspiración, botella pulverizadora (aprox. 360 ml) con 2 accesorios de limpieza (lavables a máquina hasta 60 °C) y cable USB-A a USB-C

La autonomía de l batería es de 40 minutos y el tiempo de carga de 2 a 3 horas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiacristales de mano recargable más barato del mercado: por solo 21,99 euros / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Precio

Pero volviendo a este limpiacristales, lo puedes comprar por tan solo 21,99 euros y haciendo clic AQUÍ.