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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente hornillo de gas para camping más barato del mercado: por solo 9,99 euros

Cuenta con una llama regulable de forma continua y el tipo de gas que utiliza es butano

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente hornillo de gas para camping más barato del mercado: por solo 9,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente hornillo de gas para camping más barato del mercado: por solo 9,99 euros

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Daniel Cid

Con el verano y las vacaciones es momento de camping y pasar las noches al aire libre. Por ello hay que ir lo mejor equipados posible para poder disfrutar de una buena comida casera bajo una noche estrellada y rodeados de naturaleza.

Así que debes correr a Lidl para conseguir el hornillo de gas para camping que tiene un precio actual de tan solo 9,99 euros.

¿Qué ofrece?

Una de sus grandes ventajas es que tiene un consumo muy bajo. Cuenta con una llama regulable de forma continua y el tipo de gas que utiliza es butano. Este aparato se puede utilizar con cualquier cartucho del tipo 200, marcado con „Butano“, siempre que cumpla la norma EN 417.

Este hornillo de gas es perfecto para cocinar prácticamente cualquier alimento en casi un tiempo récord. Además, cabe perfectamente en cualquier bolsa o mochila, por lo que no perderás espacio al transportarlo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente hornillo de gas para camping más barato del mercado: por solo 9,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente hornillo de gas para camping más barato del mercado: por solo 9,99 euros / LIDL

COMPRAR

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

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Precio

Pero volviendo a este hornillo, lo puedes adquirir ya mismo por tan solo 9,99 euros en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de su página web simplemente haciendo clic AQUÍ.

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