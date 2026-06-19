Ahora que llega el verano es tiempo de fiestas, eventos, cócteles y, básicamente, lucir perfecto en este tiempo de vacaciones. Y es que tras la playa y la pisicna, neustro cabello se puede ver resentido y necesita de un cuidado extra.

Por ello, Lidl nos pone las cosas fáciles con el potente Revlon Cepillo eléctrico moldeador que ahora miso tiene un suculento descuento del 41 por ciento.

¿Qué ofrece?

Con su diseño de cepillo ovalado, alisa el cabello, aporta volumen en la raíz y crea unas puntas bonitas y ligeramente rizadas, sin necesidad de un moldeador adicional para ondas. Cuenta con distribución rápida y uniforme del aire para un secado y peinado más rápidos y una mejor protección contra los daños causados por el calor, ¡en solo la mitad de tiempo!.

Con su tecnología de iones, los iones negativos en el flujo de aire reducen el tamaño de las gotas de agua y secan el cabello más rápido. Para un cabello suave, liso y brillante con menos encrespamiento y electricidad estática. Tiene un revestimiento cerámico para una distribución uniforme del calor y menos daños por calor.

Las cerdas de nailon con puntas de bola garantizan un desenredado suave del cabello. Las cerdas mixtas de nailon y jabalí fijan el cabello en el lado redondeado y proporcionan más volumen y control para unos resultados lisos y brillantes.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico moldeador más barato del mercado: baja su precio de 62 euros a 36,99 / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Precio

Pero volviendo a este cepillo eléctrico moldeador, ahora mismo tiene un descuento del 41 por ciento, por lo que baja su precio de 62,99 euros a tan solo 36,99. Lo puedes comprar en cualquier tienda física de Lidl y, también, haciendo clic AQUÍ.