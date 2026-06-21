Nuestra terraza o jardín se va a convertir en el núcleo principal de nuestra casa este verano. Por ello, si la quieres tener perfecta y disfrutarr de la comodidad, debes correr a Lidl para conseguir el juego de cojines decorativos que ofrece a un precio espectacular.

Y es que con estos cuatro cojines, no solo podrás decorar tus sillones o butacas, sino que también son perfectos para relajarse y descansar. Todo ello con un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Estos cojines cuentan con un relleno mullido y suave de fibras de poliéster que facilita el descanso en esas siestas veraniegas al aire libre. Además, si se mancha de helado o por las inclemencias del tiempo, no te preocupes, ya que cuenta con una funda extraíble que se puede lavar a máquina hasta 30 °C. eso sí, desde Lidl recuerdan que solo la funda es lavable.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuatro cojines para terraza más baratos del mercado: por solo 6,99 euros / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a este juego de cojines, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 6,99 euros haciendo clic AQUÍ.