Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la butaca plegable de terraza o camping más barata del mercado: por solo 11,99 euros

Tiene posavasos integrado, por lo que podrás relajarte con tu bebida favorita en mitad de un entorno natural o en la comodidad del hogar.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la butaca plegable de terraza o camping más barata del mercado: por solo 11,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la butaca plegable de terraza o camping más barata del mercado: por solo 11,99 euros / 77

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Con la llegada del buen tiempo solemos pasar más tiempo al aire libre, ya se en el exterior de nuestra casa, en la terraza o jardín o en la naturaleza haciendo un picnic o un camping.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir la silla de camping plegable que apenas ocupa espacio y que está disponible a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de una estructura de acero estable con funda resistente que cuenta con un reposabrazos de altura regulable y posavasos integrado, por lo que podrás relajarte con tu bebida favorita en mitad de un entorno natural o en la comodidad del hogar.

Un detalle que enamora de este producto es que es plegable hasta un tamaño compacto por lo que lo puedes guardar con facilidad en cualquier rincón de tu casa y, más aún, en el maletero de tu coche o de tu furgoneta.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la butaca plegable de terraza o camping más barata del mercado: por solo 11,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la butaca plegable de terraza o camping más barata del mercado: por solo 11,99 euros / LIDL

COMPRAR

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Noticias relacionadas

Precio

Pero volviendo a esta silla de camping plegable, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 11,99 euros haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente correa para para running o trekking: por 8,99 euros y cinturón elástico ajustable y riñonera
  6. Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
  7. Víctor Manuel vuelve a casa en una noche para la historia, llena de emoción y lucha
  8. Habla la familia del hombre que apareció muerto en una casa de Gijón: 'Entré para ventilar la casa y me lo encontré en el baño

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la butaca plegable de terraza o camping más barata del mercado: por solo 11,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la butaca plegable de terraza o camping más barata del mercado: por solo 11,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa plegable de jardín más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas

Francia registra temperaturas históricas con la mitad del país en alerta roja

Francia registra temperaturas históricas con la mitad del país en alerta roja

Hoy puede ser un gran día

Trump amenaza con convertirse en el "ángel de la guarda" en Ormuz y quedarse con un 20% del crudo

Trump amenaza con convertirse en el "ángel de la guarda" en Ormuz y quedarse con un 20% del crudo

El "extraño" fenómeno que se dibujó en el cielo de Turón (y no, no es un ovni): "Tuvimos que parar el coche para hacerle fotos"

Una discusión por una consumición acaba con un botellazo en la cara en una fiesta de prao en Gijón

Una discusión por una consumición acaba con un botellazo en la cara en una fiesta de prao en Gijón
Tracking Pixel Contents