Llegan las vacaciones de verano y es el momento de viajar, desconectar y cambiar la rutina por el relax y por el turismo. Por ello, para que tu viaje sea más cómodo, debes acudir a Lidl para conseguir el juego de mochila y bolsa liguera a un precio espectacular.

Así que si quieres viajar de la forma más práctica y cómoda ya sea en avión, en tren, autobús o coche, no dudes en hacerte con este pack.

¿Qué ofrece?

Primero empecemos con la mochila, la cual es extremadamente ligera de material exterior impermeable y con compartimento principal espacioso y práctico bolsillo frontal con cremalleras de alta calidad y2 bolsillos laterales de malla. Tiene correas para los hombros transpirables y de longitud ajustable con correa para el pecho regulable y es plegable para ahorrar espacio en una bolsa de malla independiente.

La bolsa de viaje es extremadamente ligera de material resistente y cuenta con un compartimento principal espacioso y práctico bolsillo frontal con cremalleras de alta calidad y correa para el hombro de longitud ajustable. Tiene una capacidad de 32 litros, que junto a los 18 de la mochila podrás llevar, con el peso repartido, prácticamente todo lo que necesites.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mochila y bolsa de viaje de cabina más barato del mercado: por solo 12,99 euros / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este juego de mochila y bolsa de viaje, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 12,99 euros haciendo clic AQUÍ.