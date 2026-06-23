Es tiempo de terraza y tomar el sol, por eso hay que hacerlo de la mejor forma posible para poder relajarnos. Así que debes correr a Lidl para conseguir la silla plegable que se encuentra entre los top valorados de la marca.

Una butaca que puedes llevar a cualquier parte y que cuando se pliega queda en una estructura vertical a modo de columna que cabe en cualquier rincón, ya sea un armario, una esquina o en el maletero de tu coche sin estorbar.

¿Qué ofrece?

Prepárate para pasar horas de relax en la playa o de acampada con nuestra silla de playa CRIVIT. Esta silla es tu compañera ideal si valoras la comodidad y la practicidad. Es fácil de transportar y te ofrece un asiento acogedor en cualquier lugar.

con esta butaca plegable disfruta de una relajación pura gracias a su cómodo tejido y reposabrazos. La estable estructura de acero y los materiales resistentes a la intemperie garantizan una larga vida útil. Gracias a su diseño plegable y a la práctica bolsa de transporte, siempre la tendrás a mano.

Y es que esta silla de playa es tu billete para una relajación inmediata. El agradable tejido, resistente al desgarro y de secado rápido, garantiza que te sientas cómodo de nuevo inmediatamente, incluso después de un chapuzón en el agua fresca. Los cómodos reposabrazos con funda textil invitan a quedarse y convierten cada descanso en unas pequeñas vacaciones. Confía en una estructura de acero estable con patas firmes que te proporciona un apoyo seguro en todo momento. Ya sea en terreno arenoso o irregular, esta silla se mantiene firme. Además, es resistente a la intemperie y a los rayos UV, por lo que disfrutarás de tu nuevo lugar favorito durante mucho tiempo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la butaca de tela plegable para terraza más barata del mercado: por solo 13,99 euros y no ocupa nada de espacio / LIDL

La silla de playa CRIVIT no solo es cómoda, sino también increíblemente práctica. Se puede plegar para ahorrar espacio y, gracias a la bolsa de transporte incluida, se puede llevar a cualquier parte sin esfuerzo. Así siempre tendrás un asiento cómodo a mano, ya sea en la playa, de acampada o en tu propio jardín.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

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Precio

Y lo mejor de todo es el precio, ya que puedes conseguir esta silla plegable de Lidl por tan solo 13,99 euros haciendo clic AQUÍ.