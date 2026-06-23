Con la llegada del verano, salimos más, vamos a más fiestas y hacemos más vida social. Por eso estamos más pendientes de nuestro aspecto. Es cierto que cuando nos vamos de vacaciones no podeos llevarnos todo lo que nos gustaría en la maleta para mantener nuestro look siempre de 10.

Por ello, te recomendamos correr a Lidl para conseguir la Philips Multigroom 6 en 1 MG3915/15 que ahora mismo tiene un descuento del 50 por ciento.

¿Qué ofrece?

Esta recortadora te da una máxima precisión y rendimiento duradero. Y es que con este recortador 6 en 1 consigue la barba ideal de forma sencilla y con precisión y con él podrás cortar el pelo a tu gusto.

Mantiene a raya el vello no deseado de la nariz y las orejas y es especialmente útil para un cuidado más agradable. Su diseño es perfecto para un mayor control y comodidad al recortar y tiene potencia duradera de principio a fin.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente sistema de afeitado más barato del mercado: baja su precio de 49,99 euros a 22,99 / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a recortadora Philips Multigroom 6 en 1 MG3915/15 de Lidl, la puedes conseguir por tan solo 22,99 gracias al descuento del 54 por ciento que tiene en este momento y por el que baja su precio de de 49,99 euros. La puedes comprar haciendo clic AQUÍ.