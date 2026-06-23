Si quieres darle un giro de 180 grados a tu terraza debes acudir cuanto ates a Lidl para conseguir el set de balcón de tres piezas con un diseño tan elegante como útil.

Y es que la cadena de supermercados alemana tiene a la venta un juego completo de dos sillas y mesa que hará las delicias de este espacio exterior al aire libre en tu casa.

¿Qué ofrece?

Su acabado es de madera de acacia tratada con aceite con alta resistencia a la intemperie. El juego completo cuenta con una estructura plegable estable con herrajes duraderos de acero galvanizado. Además, es muy fácil de plegar, por lo que ahorrarás espacio en caso de que no la quieres tener instalada todo el tiempo o la quieras guardar una vez que termine la temporada de buen tiempo.

Además, todo el juego viene completamente montado: listo para usar.

Mañana se esperan colas kilométricas para el set de dos sillas y mesa plegables para terraza más baratas del mercado: acabado de madera y fácil de plegar / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a este completo juego de tres piezas para terraza, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 79,99 euros haciendo clic AQUÍ.