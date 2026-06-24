Convertir tu terraza o jardín en un lugar tan cómo como tu propio salón es posible gracias a Lidl. Así que debes correr a esta conocida cadena de supermercados y conseguir el sofá lounge de 2 plazas para exterior con el que podrás relajarte como nunca.

Y es que con este sofá lounge de 2 plazas para exterior en un atemporal color beis, crearás tu oasis de bienestar personal al aire libre. Ya sea en el balcón, la terraza o el jardín, gracias a su suave relleno, te sentarás tan cómodamente como en las nubes. Y lo mejor de todo: tiene un aspecto tan bueno que también queda perfecto en el interior.

¿Qué ofrece?

Esto es lo que convierte a este sofá lounge de 2 plazas para exterior en el todoterreno perfecto: el sofá es repelente al agua y resistente a los rayos UV, lo que lo convierte en el compañero ideal para los días soleados; la suave superficie del asiento invita a hundirse y relajarse, gracias a la base antideslizante, el sofá no se desliza, sin importar la superficie sobre la que se encuentre, para proteger el material, simplemente guárdalo en el interior durante la lluvia y en invierno.

Este sofá lounge de 2 plazas para exterior te ofrece una base robusta y a la vez acogedora con su funda de 100 % poliéster y su relleno de espuma de PU. Con sus medidas de aprox. 120 x 90 x 70 cm (L x An x Al), ofrece mucho espacio para relajarse, pero con un peso de aprox. 6,0 kg, es lo suficientemente ligero como para transportarlo con flexibilidad del interior al exterior.

Tiene un acabado estable y está diseñado para una carga máxima de hasta aprox. 220 kg.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el sofá lounge de 2 plazas plegable para terraza más barato del mercado: suave superficie que invita a hundirse y relajarse / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Precio

Pero volviendo a este sofá lounge de dos plazas, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 139,99 euros haciendo clic AQUÍ.