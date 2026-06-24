El calor aprieta y en muchas comunidades los treinta grados son las mínimas de la noche. Por eso debes correr a Lidl para conseguir el enfriador de aire de mesa que convertirá tus noches en sinónimo de relajación y descanso.

Y es que este aparato de mano tiene un precio espectacular y un funcionamiento mejor. Y, motivo de ello, ha sido que ya se ha agotado en la página web de Lidl.

¿Qué ofrece?

Este aparato enfría y refresca con 3 niveles de velocidad del aire y es perfecto para enfriar y humidificar con agua pura. Cuenta con una luz ambiental LED regulable en 7 colores y modo de cambio de color ei intensidad de la luz regulable en 3 niveles.

Tiene una práctica asa de transporte y adaptador de red con conexión USB-C.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el dispositivo anticalor para habitación o terraza más barato del mercado: 14,99 euros y agotado online / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a este enfriador de aire de mesa, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 14,99 euros y los puedes ver AQUÍ.