Un experto desvela el secreto del éxito de la tienda Primaprix
La cadena de supermercados triunfa en Zaragoza con una fórmula basada en la compra de oportunidades y la rotación rápida de stock.
Luis Alloza
Primaprix se ha convertido en poco tiempo en el supermercado de moda en
Zaragoza
. Una marca que ha logrado ser un fenómeno comercial con presencia en todos los barrios de la ciudad atrayendo a cada vez más clientes gracias a una fórmula muy reconocible: productos de primeras marcas, precios rebajados y una sensación constante de oportunidad que convierte cada visita en una auténtica búsqueda de chollos. Los zaragozanos siguen preocupados por el alto precio de la cesta de la compra y han encontrado en Primaprix un lugar para ahorrar sin renunciar a marcas conocidas.
La gran mayoría de clientes del supermercado se preguntan cúal es su fórmula para ofrecer productos a precios competitivos en relación a sus competidores más cercanos. Además, Primaprix no necesita grandes locales para ofrecer una gran gama de artículos que llaman la atención de todos los consumidores. Daniel Salas, experto en la materia, ha querido aclarar cuál es la fórmula del éxito de Primaprix a través de un vídeo en
redes sociales
que no ha tardado en hacerse viral.
"Primaprix no funciona como un supermercado normal. Mercadona, Carrefour o Alcampo compran su stock a través de sus productores para poder mantenerlo estable durante todo el año. Necesitan lineales llenos, previsibilidad y surtido constante mientras que Primaprix juega a otra cosa que es adquirir oportunidades como excesos de stock, cambios de packaging o productos descatalogados, artículos con fecha de consumo más corta o incluso artículos pensados para otros países y no terminan de funcionar", explica el que un día fuese director de El Cocinillas.
"Quizás no lo veas nunca más"
"Las grandes marcas necesitan quitarse el producto sin dañar su imagen y los supermercados tradicionales lo acaban vendiendo mucho más barato. Ahí entra Primaprix, compra barato, rota rápido y acepta lo que los supermercados tradicionales odian: la irregularidad. Un día encuentras un producto espectacular a un previo muy bajo y quizás no lo veas nunca más", detalla Daniel Salas sobre un supermercado que se ha expandido a toda velocidad por toda Zaragoza. La marca ha sido capaz incluso de aterrizar en la vía más comercial del centro de la ciudad como es la calle Alfonso.
"Estás comprando primeras marcas que están fuera del circuito habitual. La experiencia de cómoda puede ser menos cómoda porque el consumidor siente que tiene que cazar oportunidades antes que hacer una gran compra. Han logrado convertir algo tan rutinario como hacer la compra en una especie de búsqueda del tesoro generando una sensación muy potente: encontrar una ganga que el resto no conoce", concluye su vídeo Daniel Salas acerca de un supermercado que no solo compite con sus rivales por precio sino también por la dopamina de ofrecer al consumidor una oferta única.
La primera tienda de Primaprix en todo Aragón se inauguró en el centro de Zaragoza allá por 2020 en plena pandemia. El supermercado eligió Paseo las Damas, una calle en plena decadencia que ha resurgido de sus cenizas, para estrenarse en la comunidad. Pocos días más tarde, la marca abrió otra tienda en la avenida de Madrid en el barrio de Delicias.
Fuente: El Periódico de Aragón
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Laura Cue López, el 10 de la PAU de 2012 en Asturias, es abogada en Madrid y trabaja para un bufete internacional: 'Una buena nota ayuda, pero no define el futuro de una persona
- Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: 'Pudo ser una desgracia