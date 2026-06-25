Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la bolsa de herramientas con todo lo necesario para una casa por menos de 20 euros

La cadena de supermercados trabaja con la marca Parkside, muy aclamada entre quienes hacen tareas de bricolaje

Una tienda de Lidl

Una tienda de Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Valeria Montero

En toda casa tiene que haber destornilladores, alicates o un martillo. Son herramientas básicas necesarias que ahora Lidl vende en una bolsa para almacenarlas por menos de 20 euros. Es una de esas promociones en herramientas tan interesantes que no es de extrañar que se generen colas para hacerse con este set de herramientas que todo hogar debe tener.

Lidl trabaja con la marca Parkside, muy aclamada entre los aficionados al bricolaje, y el set de herramientas con bolsa de almacenamiento es de esta firma. En total, son 23 piezas por 19.99 euros.

El set de herramientas de Lidl consta de un alicate de corte diagonal, un alicate de punta, un llave inglesa ajustable, un cúter con hoja, un martillo de cerrajero, un nivel de burbuja, un mango de destornillador para puntas, cinco destornilladores de precisión, diez puntas de 25 milímetros y una cinta métrica de 5 metros.

La selección de herramientas de esta bolsa de Lidl está entre las más valoradas en la sección de bricolaje del supermercado.

Barbacoa para el verano

Otro de los artículos de Lidl que está arrasando esta temporada es la barbacoa plegable de carbón por solo 21,99 euros, una opción que destaca por su diseño portátil, su facilidad de transporte y su cómodo almacenamiento.

Uno de los grandes atractivos de esta barbacoa es su innovador sistema de plegado. Gracias a su diseño tipo maletín, está lista para utilizarse en cuestión de segundos y puede guardarse fácilmente una vez terminada la comida o la cena.

Noticias relacionadas

Además, cuando está cerrada apenas ocupa espacio. Plegada, mide únicamente 4,5 centímetros de altura, lo que permite almacenarla cómodamente en armarios, trasteros o incluso en el maletero del coche. Todos sus componentes pueden guardarse en el interior, facilitando tanto su transporte como su conservación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
  2. Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
  3. Laura Cue López, el 10 de la PAU de 2012 en Asturias, es abogada en Madrid y trabaja para un bufete internacional: 'Una buena nota ayuda, pero no define el futuro de una persona
  4. Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
  5. Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
  6. Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
  7. Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  8. Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: 'Pudo ser una desgracia

Avilés convierte sus parques biosaludables en nuevos espacios de ejercicio para mayores

Avilés convierte sus parques biosaludables en nuevos espacios de ejercicio para mayores

Las primeras 2.000 entradas para "Elrow" de Oviedo saldrán a la venta por 35 euros

La Calzada responde con 104 cartas a 104 días sin respuesta: “Lo que más nos duele es el silencio”

La Calzada responde con 104 cartas a 104 días sin respuesta: “Lo que más nos duele es el silencio”

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la bolsa de herramientas con todo lo necesario para una casa por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la bolsa de herramientas con todo lo necesario para una casa por menos de 20 euros

"Se ríe de mi condición": un diputado nacional del PP acusa a Barbón de "homofobia" y el Presidente asturiano dice que "miente"

"Se ríe de mi condición": un diputado nacional del PP acusa a Barbón de "homofobia" y el Presidente asturiano dice que "miente"

"Se ríe de mi condición": un diputado nacional del PP acusa a Barbón de "homofobia" y el Presidente asturiano dice que "miente"

"Se ríe de mi condición": un diputado nacional del PP acusa a Barbón de "homofobia" y el Presidente asturiano dice que "miente"

La materia prima que viste el verano y que Asturias quiere recuperar como industria artesanal: "Es pura magia para el cine"

La materia prima que viste el verano y que Asturias quiere recuperar como industria artesanal: "Es pura magia para el cine"
Tracking Pixel Contents