Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la bolsa de herramientas con todo lo necesario para una casa por menos de 20 euros
La cadena de supermercados trabaja con la marca Parkside, muy aclamada entre quienes hacen tareas de bricolaje
En toda casa tiene que haber destornilladores, alicates o un martillo. Son herramientas básicas necesarias que ahora Lidl vende en una bolsa para almacenarlas por menos de 20 euros. Es una de esas promociones en herramientas tan interesantes que no es de extrañar que se generen colas para hacerse con este set de herramientas que todo hogar debe tener.
Lidl trabaja con la marca Parkside, muy aclamada entre los aficionados al bricolaje, y el set de herramientas con bolsa de almacenamiento es de esta firma. En total, son 23 piezas por 19.99 euros.
El set de herramientas de Lidl consta de un alicate de corte diagonal, un alicate de punta, un llave inglesa ajustable, un cúter con hoja, un martillo de cerrajero, un nivel de burbuja, un mango de destornillador para puntas, cinco destornilladores de precisión, diez puntas de 25 milímetros y una cinta métrica de 5 metros.
La selección de herramientas de esta bolsa de Lidl está entre las más valoradas en la sección de bricolaje del supermercado.
Barbacoa para el verano
Otro de los artículos de Lidl que está arrasando esta temporada es la barbacoa plegable de carbón por solo 21,99 euros, una opción que destaca por su diseño portátil, su facilidad de transporte y su cómodo almacenamiento.
Uno de los grandes atractivos de esta barbacoa es su innovador sistema de plegado. Gracias a su diseño tipo maletín, está lista para utilizarse en cuestión de segundos y puede guardarse fácilmente una vez terminada la comida o la cena.
Además, cuando está cerrada apenas ocupa espacio. Plegada, mide únicamente 4,5 centímetros de altura, lo que permite almacenarla cómodamente en armarios, trasteros o incluso en el maletero del coche. Todos sus componentes pueden guardarse en el interior, facilitando tanto su transporte como su conservación.
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