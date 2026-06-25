Ya es oficial: La UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones
La UE endurece las normas y permitirá a los países limitar ciertas ayudas a ciudadanos sin actividad laboral
David Cruz
La Unión Europea ha dado un paso más en la reforma de las normas de coordinación de la Seguridad Social y permitirá a sus estados miembros restringir determinadas ayudas sociales a ciudadanos comunitarios que no trabajen ni mantengan una relación suficiente con el sistema del país de residencia.
¿Cuál es el objetivo de este cambio de paradigma? Bruselas busca así poner fin a años de dudas legales y conflictos entre administraciones nacionales sobre quién debe asumir el pago de ciertas prestaciones.
El acuerdo, respaldado recientemente por el Parlamento Europeo, pretende adaptar la normativa a la creciente movilidad laboral de la UE y evitar posibles abusos en el acceso a ayudas públicas.
La Comisión Europea ha explicado que el objetivo principal es reforzar la seguridad jurídica y ofrecer criterios más claros para todos los países miembros.
Con estas nuevas reglas, los gobiernos podrán limitar determinadas prestaciones cuando el ciudadano europeo no tenga actividad laboral en ese Estado o cuando no exista una vinculación suficiente con su sistema de Seguridad Social. Una medida que afecta especialmente a algunas ayudas asistenciales y familiares vinculadas con la residencia.
Hasta la fecha, la falta de claridad normativa había provocado numerosos conflictos entre países y situaciones de 'limbo legal' en las que no quedaba definido qué administración debía hacerse cargo del pago de las prestaciones.
Bruselas considera que esta reforma reducirá esas disputas y facilitará la gestión de las ayudas en un contexto cada vez más internacional.
La modificación forma parte de un paquete más amplio para modernizar el sistema europeo de Seguridad Social. Entre otras novedades, también se incluyen cambios en el cobro del desempleo entre países comunitarios y la ampliación de los periodos para exportar prestaciones cuando un trabajador se desplaza a otro Estado miembro en busca de trabajo.
Fuente: Información
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Laura Cue López, el 10 de la PAU de 2012 en Asturias, es abogada en Madrid y trabaja para un bufete internacional: 'Una buena nota ayuda, pero no define el futuro de una persona
- Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: 'Pudo ser una desgracia