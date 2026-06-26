Pablo Castellano, arquitecto y marido de María Pombo: "Si quieres evitar humedades desde cero en casa, estos son los tres puntos a tener en cuenta para no arrepentirse"

Las humedades en casa pueden ser un problema serio que no solo afecta la estética del hogar, sino también la salud de sus habitantes. Las humedades pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar de la casa, pero son especialmente comunes en las áreas donde la humedad es alta, como en los baños, sótanos y cocinas.

Pablo Castellano, marido de María Pombo, es un reputado arquitecto al frente de su propio estudio de arquitectura e interiorismo (PCZ Studio). Es conocido sobre todo en el sector de las reformas y el interiorismo. Castellano aborda en sus redes sociales, a donde sube con frecuencia vídeos divulgativos de su profesión, el tema de las humedades.

Tres claves

El espeso de la influencer explica en un vídeo "los tres puntos que hay que tener en cuenta desde el principio si no quieres arrepentirte con las humedades". La primera solución, según detalla, es el sistema de impermeabilización de muros con drenaje inferior. "Se ejecuta colocando láminas impermeables, una capa separadora en los muros, junto con un drenaje en la parte inferior. Esto evita que entre el agua del terreno por los laterales de la vivienda".

En segundo lugar, está el sistema cavity. "Es un sistema ventilado. Consiste en crear un suelo elevado y ventilado entre la vivienda y el terreno. Y con esto evitas que ascienda la humedad del terreno al interior de la vivienda", detalla.

Y por último, la solución tradicional, que se utiliza sobre todo para los garajes. "Esta se ejecuta por capas. Va la grava, tubo drenante, lámina de plástico o barrera de vapor y por último la capa de hormigón. Todas estas capas juntas lo que hacen es evitar que suba la humedada al subsuelo y así protegen el garaje", comenta.