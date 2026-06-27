El economista Niño Becerra predice una crisis como la del 2008: "Llegará una oleada de desahucios"
El economista ha hablado sobre la vivienda, los bancos y los desahucios
Santiago Niño Becerra es uno de los economistas más reputados de España y de los más seguidos tanto en redes sociales como en los programas en los que colabora. Además, siempre es muy claro a la hora de analizar la actualidad económica y predecir lo que va a ocurrir.
Y esta vez no ha sido nada halagüeño y ha vuelto a desempolvar el fantasma la crisis del 2008, la mayor del siglo XXI y que fue devastadora para muchas empresas y familias, que vieron como sus sueldos o sus negocios se quedaban en nada.
Una de las grandes causas de la crisis del 2008 fue la burbuja inmobiliaria y el camino que lleva la situación actual de precios inflados, falta de oferta y gran demanda puede derivar en una situación similar.
Sin embargo, esta vez
Niño Becerra
cree que "no hay una burbuja inmobiliaria", pero lo que sí que hay son "precios desbocados porque la demanda residencial es mayor que la oferta y bastante demanda está motivada porque hay escasos lugares en los que invertir", asegura. Además, recalca que "en algunos bolsillos sobra dinero".
¿Qué va a pasar? Que llegará un punto en el que
"la demanda no pueda pagar más"
y en ese punto los precios de venta y del alquiler se estabilizarán, pero "en las nubes".
Ahora bien, puede haber un problema: "Que la economía se caiga, que se produzca un rosario de quiebras, que el desempleo se dispare. Entonces la impagadosidad se disparará, lo que afectará a los bancos. Y llegará una oleada de desahucios. En parte si será como en el 2008", explicó.
Fuente: El Periódico de Aragón
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Arde una autocaravana en Oviedo: la Policía detiene a una persona como presunta autora de las llamas
- Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
- Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
- El juez que firmó la quita de Duro Felguera, al Tribunal de la Unión Europea: 'Los jueces españoles estamos a la altura
- Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
- Las tienda más famosas especializada en fresas aterriza en Oviedo: así es el nueva comercio que se instalará en El Antiguo
- Piden 4 años para el causante de la muerte de una motorista en la 'Y': 'No debería tener el carné; no es la primera vez...