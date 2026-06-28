El BOE lo hace oficial: Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este más de 1.400 euros tras aprobarse la nueva ley del Gobierno

Tener un perro en casa es mucho más que disfrutar de la compañía de un animal fiel. Cuando un nuevo miembro peludo llega al hogar, conviene tener muy claro todo lo que implica su cuidado diario. Hay que sacarlo a pasear, acudir al veterinario, cumplir con las vacunas, atender sus necesidades y asumir una serie de responsabilidades que van mucho más allá del cariño. También es importante valorar antes si la vivienda, los horarios y el ritmo de vida de la familia encajan con las necesidades de la raza elegida.

Entre esas obligaciones aparece también la contratación de un seguro para perros, una cuestión que muchos propietarios se siguen planteando. Este tipo de pólizas protege tanto al dueño como al propio animal ante posibles situaciones imprevistas, especialmente si el perro causa daños a terceros. La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece la obligación de contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, con independencia de la raza del perro, según explican desde Mapfre.

Antes de esta normativa, el seguro era especialmente conocido por su relación con los animales considerados potencialmente peligrosos. El Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, ya exigía para obtener o renovar la licencia correspondiente la acreditación de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de 120.000 euros.

Además, en algunas zonas de España esta obligación ya existía para todos los propietarios de perros, fueran o no animales potencialmente peligrosos. Era el caso de comunidades como Madrid o el País Vasco, donde los dueños de mascotas ya tenían que contar con una póliza que cubriera la responsabilidad civil.

El coste de un seguro básico de responsabilidad civil para perros suele situarse, de media, en torno a los 20 o 30 euros al año, aunque la cantidad puede cambiar en función de varios factores. Uno de los elementos que más puede influir es la raza del animal, ya que los perros considerados potencialmente peligrosos suelen tener primas más elevadas.

Lo que vuelve a estar sobre la mesa es la posibilidad de implantar algún tipo de tasa relacionada con las mascotas. En países como Alemania o Suiza, los propietarios pagan una cuota anual por tener un animal de compañía. En España, varios ayuntamientos han puesto el foco en los dueños de mascotas con la idea de estudiar una posible tasa sobre los animales de compañía.

Una medida de este tipo afectaría directamente a quienes ya asumen cada año un gasto importante por mantener a sus animales. Entre alimentación, veterinario, limpieza, juguetes y otros cuidados, el coste medio puede rondar los 1.400 euros anuales por mascota. A esa cantidad habría que añadir cualquier nueva carga económica si finalmente se recupera la idea de aplicar una tasa municipal.

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No sería la primera vez que se intenta una medida similar. En Zamora ya se planteó hace años la posibilidad de implantar una tasa de este tipo, aunque la iniciativa no salió adelante. Ahora, el debate vuelve a aparecer en un momento en el que tener una mascota implica cada vez más obligaciones, más responsabilidad y también más gastos para sus propietarios.