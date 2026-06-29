Colas para conseguir la nevera más viral del verano: tiene capacidad para 30 latas, se convierte en mesa y es "muy moni"

Las neveras de playa o piscina ya no son azules y blancas como las de toda la vida. Se han actualizado y se apuesta por diseños con colores pastel y correas de cuero que se pueden intercambiar para darle otro aire a la nevera. Las Polarbox son las reinas del verano y ahora se puede comprar en la tienda de LA NUEVA ESPAÑA.

Las neveras más virales

Las Polarbox se han ganado el título de las neveras más virales del verano gracias a la gran repercusión que tienen en redes sociales. Es por eso que siempre que están en oferta se producen colas (virtuales o reales) para hacerse con una.

El éxito de estas neveras, más allá de la estética retro, es su fincionalidad. Mantienen la temperatura gracias a su interior de Airpop, el mejor aislamiento térmico de su categoría. Además, tienen una gran capacidad. La más pequeña, de 12 litros, tiene una capacidad para unas 18 latas. La más grande, de 20 libros, puede guardar hasta 30 latas. Pese a su capacidad son neveras ligeras y resistentes.

Todo el mundo quiere le suya y las redes sociales se llenan de vídeos mostrándola. "Es que es tan moni", dice una joven que esperaba por la suya para llevársela de vacaciones.

Se convierte en mesa

El tamaño y la resistencia de estas mesas da para mucho. Hay quien ya le ha encontrado más usos que el de mantener frescos la bebida y la comida en días de calor.

"Si le das la vuelta a la tapa tienes una mesa rígida para tomarte tus aceitunitas", explica una usuaria que ya tiene varios modelos de esta misma marca.

En la tienda de LA NUEVA ESPAÑA se puede conseguir esta nevera en dos tamaños y colores. Estas son sus características:

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No es el único producto viral de la tienda del periódico. Se vende la cafetera express del momento o la maleta de cabina con ruedas desmontables perfecta para los viajes del verano.