Ahora que el verano está aquí es el momento de preparar platos frescos y de cuchara para poder combatir el calor y, también cuidar la línea.

Por ello, te recomendamos correr a Lidl para conseguir el completo juego de cubertería especial de 18 piezas que tiene un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de una cubertería apta para lavavajillas. El juego se compone de 6 unidades de cucharillas de café expreso, otras 6 unidades de cucharillas de café, 4 unidades de cuchillos para mantequilla, 6 unidades de cucharas long drink, 1 tenedor para ensalada y 1 cuchara para ensalada, 1 pala para tartas y 1 cuchillo para tartas, 2 unidades de cuchillos para carne y 6 unidades para tenedores para tartas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cucharas de sopas, cremas y postre más barato del mercado: por solo 3,49 euros / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a este juego de cubertería, uno de los detalles que más llaman la atención es su precio. Y es que lo puedes conseguir por tan solo 3,49 euros haciendo clic AQUÍ.