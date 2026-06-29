Ahora que el verano ya está aquí es el momento de organizar actos y eventos en nuestra casa y reunirnos con los nuestros para celebrar el buen tiempo. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el copleto juego de vasos y copas de vino y cóctel a un precio espectacular.

Un producto que se encuentra entre los top valorados de la marca y que puede ser tuyo por menos de 15 euros.

¿Qué ofrece?

Ya sea una copa de buen vino o un refrescante vaso de agua, con este juego de vasos de cristal de alta calidad servirás cada bebida con estilo. El diseño atemporal combina con cualquier decoración de mesa y convierte los vasos en un elegante compañero para el día a día y los momentos especiales.

Experimenta un brillo duradero gracias al cristal de alta calidad. La forma especial de las copas de vino y los vasos de agua garantiza un aroma puro. Los vasos son resistentes a los arañazos y al uso diario. Disfruta de una agradable sensación, ya que los vasos se adaptan perfectamente a la mano. Ahorra tiempo y esfuerzo, ya que los vasos son aptos para lavavajillas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 18 vasos y copas de cristal más baratos del mercado: por solo 11,99 euros / LIDL

Las copas de vino tinto y blanco están diseñadas de tal manera que el buqué de tu vino pueda desarrollarse de forma óptima. Cada sorbo se convierte en una intensa experiencia de sabor en la que puedes descubrir todos los matices del vino. Fabricados en cristal de alta calidad, estos vasos convencen por su brillo duradero y su aspecto transparente. El diseño clásico y atemporal se integra armoniosamente en cualquier ambiente y realza tu mesa con estilo.

A pesar de su apariencia delicada, los vasos son especialmente resistentes y a prueba de arañazos. Están diseñados para el uso diario y soportan sin problemas el ajetreo de celebraciones y reuniones sociales.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

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Precio

Pero volviendo a este juego de vasos y copas, lo puedes conseguir en Lidl por solo 11,99 euros haciendo clic AQUÍ.