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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de manicura y pedicura que baja su precio al más barato: por solo 9,99 euros

Con 7 accesorios de alta calidad de zafiro y fieltro: 1 cono de zafiro para eliminar la piel seca, 2 discos de zafiro (grueso/fino) para limar las uñas, 1 pulidor de callos de zafiro para eliminar rápidamente los callos gruesos, 1 fresa de llama para aflojar las uñas encarnadas, 1 fresa cilíndrica para lijar y alisar la superficie de la uña y 1 cono de fieltro para alisar, pulir y limpiar la superficie de la uña

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de manicura y pedicura que baja su precio al más barato: por solo 9,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de manicura y pedicura que baja su precio al más barato: por solo 9,99 euros

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Daniel Cid

En tan solo unos pocos días ya será julio, mes en el que muchos aprovechan para coger las deseadas vacaciones de verano y alejarse de la rutina diaria. Por ello, debes correr a Lidl a conseguir el set de manicura y pedicura ideal para llevar de viaje con el que podrás estar perfecta estés donde estés.

Y es que, además, este producto tiene un descuento actual del 33 por ciento, por lo que ha bajado su precio a menos de 10 euros.

¿Qué ofrece?

Se trata de un producto perfecto para manos y pies cuidados y de forma ergonómica. Con 7 accesorios de alta calidad de zafiro y fieltro: 1 cono de zafiro para eliminar la piel seca, 2 discos de zafiro (grueso/fino) para limar las uñas, 1 pulidor de callos de zafiro para eliminar rápidamente los callos gruesos, 1 fresa de llama para aflojar las uñas encarnadas, 1 fresa cilíndrica para lijar y alisar la superficie de la uña y 1 cono de fieltro para alisar, pulir y limpiar la superficie de la uña.

Cuenta con velocidad regulable (2000–4600 rpm +/– 15 %) e interruptor de giro a la derecha/izquierda con indicador LED de color (giro a la derecha: rojo, giro a la izquierda: verde). Viene en práctica bolsa de almacenamiento – fabricada con material reciclado y cuenta con un cable en espiral para un gran radio de acción.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de manicura y pedicura que baja su precio al más barato: por solo 9,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de manicura y pedicura que baja su precio al más barato: por solo 9,99 euros / LIDL

COMPRAR

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero, volviendo a este set de manicura, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 9,99 euros gracias al descuento que tiene y haciendo clic AQUÍ.

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