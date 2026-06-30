Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona plegable de terraza más barata del mercado: por solo 6,99 euros
Cuenta con un cojín cosido para un confort especial y tiene un respaldo regulable
Si quieres tomar el sol de la forma más cómoda posible y relajarte para desconectar de la rutina diaria, debes correr a Lidl para conseguir la hamaca plegable que puedes llevar a todos lados.
Un tumbona que se estira hasta ser más larga que un adulto y se pliega en un cuadrado que cabe en todos lados y puedes llevar donde quieras.
¿Qué ofrece?
Se trata de una tumbona ideal para relajarse y tomar el sol, así como para ir de camping. Cuenta con un cojín cosido para un confort especial y tiene un respaldo regulable.
Además, también cuenta con un bolsillo adicional para guardar objetos pequeños. Tiene un cómodo acolchado integral y es plegable para ahorrar espacio, incluye bolsa de transporte. Sus medidas, son aproximadamente de 161 x 53 x 2,5 cm
Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.
A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.
Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.
Precio
Pero, volviendo a esta tumbona, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 6,99 euros haciendo clic AQUÍ.
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